فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء

إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة

أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.

ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ.