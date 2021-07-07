فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء

إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة

أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.

ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ.

1

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 05:08 PM

إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة

فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء

فهد الغبيوي

شقراء

0 313

أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.

ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021