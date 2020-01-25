بسبب الموجة الباردة.. أمانة الجوف تؤخِّر الدوام الرسمي إلى التاسعة

التوجيه يشمل الأمانة والبلديات المرتبطة بها

‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المنطقة، وجَّه أمين منطقة الجوف، بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، بتأخير وقت الدوام يومَي الأحد والاثنين إلى الساعة التاسعة.

وبيّنت أمانة الجوف أن القرار يشمل الأمانة والبلديات المرتبطة بها.

الجوف أمانة الجوف تأخير الدوام موجة باردة

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25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 11:39 PM

التوجيه يشمل الأمانة والبلديات المرتبطة بها

بسبب الموجة الباردة.. أمانة الجوف تؤخِّر الدوام الرسمي إلى التاسعة

مهنا التميمي

الجوف

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‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المنطقة، وجَّه أمين منطقة الجوف، بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، بتأخير وقت الدوام يومَي الأحد والاثنين إلى الساعة التاسعة.

وبيّنت أمانة الجوف أن القرار يشمل الأمانة والبلديات المرتبطة بها.

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