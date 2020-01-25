بسبب الموجة الباردة.. أمانة الجوف تؤخِّر الدوام الرسمي إلى التاسعة

التوجيه يشمل الأمانة والبلديات المرتبطة بها

‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المنطقة، وجَّه أمين منطقة الجوف، بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، بتأخير وقت الدوام يومَي الأحد والاثنين إلى الساعة التاسعة.

وبيّنت أمانة الجوف أن القرار يشمل الأمانة والبلديات المرتبطة بها.