بطل العالم مرتين "ألونسو" يرفع استعداداته لرالي داكار السعودية 2020

فاز بالمركز الثالث في "رالي العلا نيوم".. و"الراجحي" حصد الصدارة

واصل السائق الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين سابقاً في فورمولا 1، استعداداته لمشاركته في رالي داكار السعودية 2020، من خلال حلوله ثالثاً في رالي العلا نيوم ليصل للمرة الأولى في تاريخه إلى منصة التتويج في السباقات الصحراوية.



وتأتي نتيجة السباق في توقيتٍ مثالي للسائق الإسباني الذي يستعد لخوض أولى تجاربه على الإطلاق في رالي داكار الذي تحتضنه المملكة للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط وآسيا من 5 إلى 17 يناير 2020 .



وعن مشاركته في رالي العلا نيوم قبل انطلاق رالي داكار السعودية 2020 بشهرين، قال "ألونسو": لقد كان استعداداً مثالياً لداكار، فقد تعرفنا عن قرب على جغرافية المكان، حيث إن التضاريس مشابهة لحدٍ كبير لما سنواجهه في داكار.



وأضاف: كان شعوراً رائعاً أن أنهي السباق في المركز الثالث وأصل إلى منصة التتويج في سباق صحراوي للمرة الأولى في حياتي، كما أن حدوث ذلك في المملكة العربية السعودية وفي هذا التوقيت يمنحني دفعة كبيرة من الثقة قبل داكار.



وامتد رالي العلا نيوم لمسافة 765 كيلو مترًا على أربع مراحل قطعها السائقون على مدار خمسة أيام، وهو ما عبر عنه ألونسو قائلاً إنها كانت "فرصةً رائعةً" لمعايشة الظروف الجغرافية والمناخية المتوقعة أثناء رالي داكار السعودية.



وفاز السائق السعودي يزيد الراجحي برالي العلا نيوم محتلاً المركز الأول، فيما احتل السعودي ياسر بن سعيدان المركز الثاني وأكمل ألونسو ثلاثي منصة التتويج.



وبدأ "ألونس" مشاركته في رالي العلا نيوم بشكلٍ متميز في اليوم الأول للسباق، واستمر في تحسين أدائه في اليومين الثاني والثالث ليصل بفريقه إلى منصة التتويج في اليوم الأخير للسباق.



وبخصوص استعداداته لداكار، قال "ألونسو": سنستمر في خططنا واستعداداتنا خطوةً بخطوة حتى نصل إلى أعلى درجات التكيف والجاهزية في أقرب وقت ممكن.



ويتألف رالي داكار السعودية 2020 من 12 مرحلة يتنافس من خلالها المتسابقون على مسار يجمع تاريخ المملكة العريق بحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، ابتداءً من جدة، عروس البحر الأحمر، وصولاً إلى نيوم مدينة المستقبل، ومروراً بالمواقع التاريخية لمدينة الرياض ليواجهوا تحديًا غير مسبوق عند وصولهم إلى صحراء الربع الخالي، حيث الكثبان الرملية اللامتناهية ومنها إلى خط النهاية في منطقة القدية .