في ليلة شتاء حفلت بـ7 أهداف.. "الشباب" يُسقط "الأهلي" برباعية

أعاده لدوامة الأحزان وواصل ملاحقة الاتحاد

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم في النجاة من مطب نظيره الأهلي؛ وذلك عقب التغلب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.



ونجح الشباب في التغلب على الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة الجولة الـ 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وحافظ الشباب على مطاردته المتصدر (الاتحاد) على المركز الأول؛ إذ إن الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح العميد.



أهداف اللقاء جاءت عن طريق لاعبي الشباب إيغالو في الدقيقة الـ16، وايفر بانيغا في الدقيقة الـ18، قبل أن يقلص اللاعب هيثم عسيري النتيجة بهدف للأهلي في الدقيقة الـ38.



ونجح محترف الفريق اليوسكي في تسجيل التعادل للأهلي في الدقيقة الـ43 قبل أن يتمكن اللاعب عبد الرحمن غريب من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ52.



وتمكن هتان باهبري من تسجيل هدف التعادل للشباب في الدقيقة الـ71 قبل أن يعاود إيغالو التسجيل والتقدم للشباب بالهدف الرابع في الدقيقة الـ73.



وبتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده للنقطة رقم 31، في حين توقف الأهلي عند النقطة رقم 15.