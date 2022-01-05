"الشغدلي" يستقبل وفد رجال أعمال غرفة جدة ويستعرضون مزايا الاستثمار في ينبع

ناقش اللقاء مجالات التعاون وسبل تلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين

استقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بينبع أحمد سالم الشغدلي وفد رجال الأعمال بغرفة جدة برئاسة رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي والوفد المرافق له في محافظة ينبع وذلك بدعوة من رئيس غرفة ينبع وتوجه الوفد الزائر برفقة رئيس غرفة ينبع إلى الهيئة الملكية بينبع.

وكان في استقبالهم بمركز الملك فهد الحضاري الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي وتم خلال اللقاء مناقشة الاهتمامات المشتركة والتعريف بما تحظى به مدينة ينبع الصناعية من إمكانات ومميزات لاستقطاب المستثمرين.

وناقش اللقاء مجالات التعاون وسبل تلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين وسبل تهيئة المناخ الملائم لنمو وتطور قطاع الأعمال وزيادة مساهمته في التنمية الوطنية تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م تلا ذلك تقديم عرض مرئي للوفد الزائر عن الفرص الاستثمارية في القطاعين التجاري والصناعي المتاحة والمستهدفة بينبع الصناعية.

وأكد "الشغدلي" أن غرفة ينبع في دورتها الجديدة الحالية تنتهج استراتيجية جديدة وبناءة لتطوير أعمالها وتقديم خدماتها عبر انتهاج مبدأ التعاضد والتعاون كسبيل لتحقيق التطلعات والطموحات من أجل تفعيل دور الغرفة في قيادة النشاط الاقتصادي في المحافظة ووضع ينبع كوجهة رئيسة مميزة على الخريطة السياحية في المملكة والمساهمة في توفير مقومات النجاح للقطاعات الإنتاجية بكل جوانبها الاقتصادية والخدمية وخدمة رجال الأعمال والاستثمار تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

بعد ذلك تم مرافقة الوفد الزائر في زيارة ميدانية للواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم الكبير بما شاهدوه من تجهيزات متطورة ومتنزهات بحرية سياحية على شواطئ ينبع الصناعية كاملة الخدمات ورفيعة المستوى وقادرة على استيعاب عشرات الآلاف من الزائرين والسائحين كما زار الوفد معهد إعداد القادة بالواجهة البحرية.

إثر ذلك توجه الوفد برفقة رئيس غرفة ينبع لزيارة الغرفة التجارية والصناعية بينبع بعد ذلك تم عقد اجتماع مشترك جمع رئيس وأعضاء الوفد الزائر مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة ينبع بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمبنى الغرفة بينبع، حيث رحب رئيس غرفة ينبع برئيس غرفة جدة ومرافقيه وشكرهم على تلبية الدعوة لزيارة محافظة ينبع، منوهًا بالسعي لتأصيلها لتكون نواة مباركة لزيارات ولقاءات أخرى بإذن الله مثمنًا هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تأتي امتدادًا للتعاون المشترك بين الغرفتين الشقيقتين بغرض تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة عبر التعريف بالإمكانات والموارد التي تتميز بها كل منطقة ومحافظة.

فيما قدم النائب الثاني لرئيس غرفة ينبع المهندس سلطان المرواني خلال اللقاء عرضًا مرئيًا عن مقومات ومزايا ومحفزات الاستثمار التي تتمتع بها محافظة ينبع خصوصًا في قطاعي الصناعة والسياحة، إضافة إلى البيئة الاقتصادية المتكاملة التي أوجدتها الدولة والتي تعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات المختلفة، كما شاهد الحضور فيديو عن الإمكانات السياحية بمحافظة ينبع.

وقام الوفد الزائر بجولة على مرافق الغرفة وأعرب رئيس غرفة جدة خلالها عن إعجابه بما شاهده من تطور بغرفة ينبع وعن بالغ سعادته بما لمسه من حفاوة وكرم ضيافة واهتمام كبير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة ينبع.

كما قام بجولة على محافظة ينبع تضمنت زيارة لمشروع لؤلؤة الديار، وجولة داخل المنطقة التاريخية اطلع أعضاء الوفد خلالها على تراث ينبع العريق وموروثها الشعبي الغني كما شارك رئيس غرفة جدة والوفد المرافق له، في حفل الفنون الشعبية الذي أقامته غرفة ينبع بالمنطقة التاريخية بمناسبة هذه الزيارة بمشاركة العديد من أبناء ينبع في الفلكلور الشعبي "العجل".