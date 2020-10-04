الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 624 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية اليوم: إنه تم شفاء 605 إصابات من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 99040 حالة.