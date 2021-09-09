شرطة الرياض تطيح بمخالفَين ارتكبا 31 حادثة بنفس النمط والسلوك الإجرامي

"الكريديس": اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحيلا إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (31) حادثة بذات النمط والسلوك والإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وقال "الكريديس": اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.