"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، خلال يوم أمس الأحد .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4934 حالة حتى الآن.
وأضاف متحدث الصحة : بين الحالات المسجلة 4064 حالة نشطة، ومنها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة .
كما كشف المتحدث عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 805 حالات بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة .
وأعلن متحدث وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 472 حسب المدن كالتالي :
الرياض 118
المدينة المنورة 113
مكة المكرمة 95
جدة 80
تبوك 22
عرعر 8
خليص 8
الطائف 8
الهفوف 7
خميس مشيط 5
بريدة 2
القنفذة 1
نجران 1
سبت العلايا 1
الخرج 1
الظهران 1
أحد رفيدة 1
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، خلال يوم أمس الأحد .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4934 حالة حتى الآن.
وأضاف متحدث الصحة : بين الحالات المسجلة 4064 حالة نشطة، ومنها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة .
كما كشف المتحدث عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 805 حالات بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة .
وأعلن متحدث وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 472 حسب المدن كالتالي :
الرياض 118
المدينة المنورة 113
مكة المكرمة 95
جدة 80
تبوك 22
عرعر 8
خليص 8
الطائف 8
الهفوف 7
خميس مشيط 5
بريدة 2
القنفذة 1
نجران 1
سبت العلايا 1
الخرج 1
الظهران 1
أحد رفيدة 1