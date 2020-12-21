وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021

بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 .

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: "صدر توجيه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم."

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 05:41 PM

بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم

وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 .

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: "صدر توجيه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم."

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وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

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