الفيحاء يواصل الاستعدادات في هولندا.. وكنو يعود للرياض

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء استعداداته لخوض منافسات الموسم الرياضي في معسكره الإعدادي الحالي بهولندا.

حيث أجرى الفريق مرانًا صباحيًّا، اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني خورخي سيماو. وبدأ المران بعمليات الإحماء تبعها التمارين اللياقية والتكنيكية، تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبع ذلك التمارين باستخدام الأقماع، ولعب الكرات القصيرة داخل المساحات الضيقة والضغط على حامل الكرة.

بعد ذلك قسم سيماو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على منتصف الملعب.

من جانبه أراح الجهاز الطبي الثنائي: روني فرنانديز، وعبدالرحمن البركة؛ لشعورهما ببعض الآلام، كإجراء وقائي.

وفي الفترة المسائية قدم مدير الفريق الدكتور محمد السليمان، ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمقر معسكر الفريق حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تحديد الأهداف والأحلام، وتخللها عرض مرئي تحفيزي تبعه نشاط جماعي اتسم بالطابع الترفيهي.

ومن ناحية أخرى غادر الكابتن عبدالله كنو معسكر الفريق إلى الرياض؛ حيث سيجري المزيد من الفحوصات على موضع إصابته التي تعرَّض لها في الركبة خلال التمارين، وذلك تحت إشراف الشريك الطبي للنادي عيادة فيزيوتريو.

