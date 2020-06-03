"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على ينبع

قالت: تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 09:10 AM

قالت: تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة

"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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