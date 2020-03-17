خرافة "الفحص الذاتي للتحقق من إصابتك بكورونا" .. لماذا عليك تجنبها؟

جامعة أميركية ترد على 5 خرافات منتشرة عبر الإنترنت

تسبّب الانتشار الواسع لوباء كورونا المستجد، في حالة من الهلع بين سكان العالم؛ ما ساعد في انتشار كثيرٍ من الخرافات عن الفيروس وكيفية التعامل معه.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، فقد انتشرت خرافة أو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختبار ذاتي للتأكّد من الإصابة بفيروس كورونا منسوبة لجامعة ستانفورد الأميركية.

وتقول الشائعة "خذ نفساً عميقاً واحبس أنفاسك لأكثر من 10 ثوانٍ، إذا أكملت ذلك بنجاح دون سعال، ودون انزعاج أو تصلب أو ضيق، فإن ذلك دليل على عدم وجود تليف في الرئتين، وعدم وجود إصابة بالفيروس".

* نفي جامعة ستانفورد

المتحدثة باسم "ستانفورد" للرعاية الصحية ليزا كيم؛ نفت في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأميركية هذه الدراسة، وأكّدت أنها تحتوي على معلومات غير دقيقة.

من جانبه، قال الدكتور روبرت ليجار أتمار؛ اختصاصي الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب، إن هذا غير صحيح، وإن القدرة على حبس النفس لمدة 10 ثوان لا تمثل أي دليل على عدم الإصابة.

وأضاف، أن بعض الإصابات بفيروس كورونا قد لا تعاني أعراض السعال أو الالتهاب الرئوي.

* شرب الماء

كما انتشرت خرافة أنه يجب شرب الماء كل 15 دقيقة على الأقل، لغسل الحلق والمعدة ومنع الفيروس من دخول القصبة الهوائية ومن ثم الرئتين.

فقد أكّد أتمار؛ أن هذا الأمر ليس صحيحاً؛ لأنه لا يوجد دليل علمي عليه، فالناس يتنفسون من أنوفهم، وليس فقط من أفواههم، وأن هذا سيحمي الفم فقط.

* الماء والملح

وتداول الناس أيضاً رسالة أن الغرغرة بالماء الدافئ والملح يمكن أن تقتل الفيروس، وهذا ما نفاه أتمار؛ لأن هذه الخرافة تعتمد على أن حرارة الماء ستقتل الفيروس، وهذا غير صحيح علمياً.

وبالنسبة لخرافة إذا كان لديك سيلان في الأنف وبلغم، فأنت مصاب بنزلة برد، لأن أعراض فيروس كورونا هي سعال جاف مع عدم سيلان الأنف، كذلك نفى أتمار؛ صحة هذه المعلومة، حيث يمكن أن يكون سيلان الأنف أحد أعراض الإنفلونزا والحساسية والأمراض الأخرى.

* التهاب الحلق

أما عن خرافة أن الفيروس يبقى في الحلق لمدة 3 - 4 أيام مسبّباً التهابات، ثم يمتزج بعد ذلك في سائل أنفي يدخل إلى القصبة الهوائية ثم إلى الرئتين مسبّباً الالتهاب الرئوي، يقول أتمار؛ أن هذا ليس واقعياً، لأن التسلسل الزمني لأعراض الفيروس التاجي يختلف من مريض لآخر، ولن يعاني جميع المرضى من التهاب في الحلق، وليس كل مَن يعاني من التهاب في الحلق مصاباً بالفيروس التاجي أيضاً، ولن يصاب جميع مرضى الفيروس التاجي بالالتهاب الرئوي.

* التليف الرئوي

كما انتشرت خرافة أنه عندما تكتشف الإصابة بالمرض بعد 14 يوماً من العدوى، عند دخولك المستشفى، يكون قد تعرّضت الرئتان للتليف بنسبة 50 % على الأقل.

نفى أتمار؛ هذا الادعاء، مؤكداً أن التليف يحدث لفئة قليلة جداً من مرضى الفيروس، بينما أكثر من 80 % لا يعانون سوى من الأعراض الخفيفة للمرض.