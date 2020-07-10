كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 13338 حالة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 01:31 PM

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 13338 حالة

كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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