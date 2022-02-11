رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير بنسبة 100% في ختام مونديال الأندية

مباراتا الهلال والأهلي المصري.. وتشيلسي وبالميراس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، فتح الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجماهير بنسبة 100% في إستادي محمد بن زايد وآل نهيان، وذلك خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي والأهلي المصري، وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وتأتي تلك الخطوة عقب النجاح الكبير للبطولة تنظيمياً وعلى المستوى الجماهيري، حيث لم تشهد مباريات البطولة التي أقيمت حتى الآن أي حالة شكوى من أي نوع، كما نال الجانب التنظيمي فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير، إشادة على كل المستويات، وتحديداً من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي "فيفا".

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على جميع الجماهير تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل.

وتصل النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي التي تحمل الرقم 18 في تاريخ البطولة غداً السبت، محطة الختام، عندما يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع نظيره بالميراس بطل أمريكا اللاتينية على لقب البطولة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.