"تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف

بلغت المساحة 71.249.84 متراً مربعاً

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

3

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 04:43 PM

بلغت المساحة 71.249.84 متراً مربعاً

"تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف

ذياب الشمري

الرياض

1 267

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021