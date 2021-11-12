وفيات كورونا في مصر تسجل 60 حالة جديدة.. و919 إصابة إضافية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس، بلغ 341188، من ضمنهم 285615 حالة جرى شفاؤها، 19309 حالات وفاة.