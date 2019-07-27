"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على "الشرقية" والرياض ونجران ومكة والمدينة

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي "الشرقية" والرياض؛ تمتد إلى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.