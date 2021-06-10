نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، وعلى فترات متباعدة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

1

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 10:20 AM

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القدس

0 249

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، وعلى فترات متباعدة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021