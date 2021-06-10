نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، وعلى فترات متباعدة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.