"الحربي" يرفع شكره وتقديره للملك وولي العهد

تقدم الشيخ خالد بن حمد الحربي، وعشيرته بمحافظة العلا، بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمونه للوطن والمواطن السعودي في شتى مجالات التنمية والنهضة المستدامة، وتوجيه كافة قطاعات الدولة في سبيل التغلب على فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه يعتزّ بأن تكون كافة الإمكانات الإنسانية والشبابية للعشيرة في محافظة العلا تحت تصرف الدولة؛ لمواجهة الفيروس. حمى الله الوطن وكافة الشعوب العربية والإسلامية من هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 04:29 PM

"الحربي" يرفع شكره وتقديره للملك وولي العهد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تقدم الشيخ خالد بن حمد الحربي، وعشيرته بمحافظة العلا، بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمونه للوطن والمواطن السعودي في شتى مجالات التنمية والنهضة المستدامة، وتوجيه كافة قطاعات الدولة في سبيل التغلب على فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه يعتزّ بأن تكون كافة الإمكانات الإنسانية والشبابية للعشيرة في محافظة العلا تحت تصرف الدولة؛ لمواجهة الفيروس. حمى الله الوطن وكافة الشعوب العربية والإسلامية من هذا الوباء.

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فيروس كورونا الجديد

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