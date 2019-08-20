"التقاعد" تدشّن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال

دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد، الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال (920014000).

وبيّنت "التقاعد"، أن تدشين الرقم الجديد سيشكّل قناة تواصل جديدة مع عملاء المؤسسة، كما يأتي حرصاً منها على خدمة عملائها خارج المملكة؛ حيث يتيح الرقم (920014000) استقبال المكالمات من خارج المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة (8001248889).

يُشار إلى أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدّم خدماته من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، ويومَي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.