4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.
فيروس كورونا الجديد
العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737
سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.