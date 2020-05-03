4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:06 PM

العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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