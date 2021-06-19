خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 27 حالة وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 27 حالة وفاة جديدة، و991 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 947218 إصابة، منها 35491 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21940 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 889787 حالة.

