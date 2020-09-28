"السليمان": هكذا أشرف على تعليم أبنائي ساعة بساعة يومياً

قال: العبء يفوق طاقتي.. ونحتاج قياساً للفائدة الفعلية للتعليم عن بعد!

يعترف الكاتب الصحفي خالد السليمان بأن عبء الإشراف على تعليم أبنائه عن بعد يكاد يفوق طاقته، مؤكداً أن العملية أكثر تعقيدا من تلقي التعليم في المدرسة، ومحذرا أن بعض أولياء الأمور قد لا يستطيعون الاستمرار في عملية الإشراف إن طال أمد الجائحة، ومطالبا بقياس للفائدة الفعلية للتعليم عن بعد الآن ورابط بين مرحلتي التعليم عن بعد والعودة للمدرسة عند حدوث ذلك!

عبء الإشراف على تعليم الأبناء

وفي مقاله "يوم دراسي كامل في البيت!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "أعترف بأن عبء الإشراف على تعليم أبنائي عن بعد يكاد يفوق طاقتي، فالعملية أكثر تعقيدا من تلقي التعليم في المدرسة، حيث يكون التواصل بين المعلم والطالب مباشرا ويتم إنجاز الفروض والأعمال، ويتم تقييم الطلاب بواقعية وإنصاف، وبت أعتمد على أبنائي في التلاقي معي عند منتصف الطريق!".

اليوم الدراسي في منزلنا

ويصف "السليمان" يوماً دراسياً في المنزل ويقول: "اليوم المدرسي في منزلي يبدأ من التاسعة صباحا وينتهي عند السابعة وأربعين دقيقة، لأن من أبنائي من يدرس في المرحلتين المتوسطة والابتدائية، وبالتالي فأولياء الأمور يحتاجون لطاقة هائلة ليس لمتابعة التزام أبنائهم بحضور حصصهم عن بعد بل وتكريس الانتباه لها، ثم بعد ذلك يأتي دور إنجاز الفروض وأوراق العمل التي تستهلك ما تبقى من طاقة ووقت ناهيك عن تصويرها وإرسالها عبر الواتس لكل معلم مادة على حدة!".

بعض أولياء الأمور قد لا يستطيعون الاستمرار

ويضيف الكاتب: "هناك تحد حقيقي يواجهه الأبوان في تقاسم المسؤولية أو توزيع الوقت بين التزاماتهما تجاه وظائف عملهما خارج المنزل ومسؤولياتهما تجاه بقية الأسرة داخل المنزل، ويزيد هذا التحدي من الإرباك إذا كان أحدهما أو كلاهما يعملان في قطاع التعليم سواء الحكومي أو الخاص، وكل ما أخشاه أن نصل إلى مرحلة ينكسر فيها العود إذا طال أمد أزمة الجائحة واستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام!".

تقييم الطلاب

ويرى "السليمان" أن الوزارة ستجد نفسها في مأزق وتقول: "برأيي ستجد وزارة التعليم نفسها في مأزق تقييم التحصيل التعليمي للطلاب، ولا أقصد هنا التقييم بواسطة الاختبارات وإنما قياس الفائدة الفعلية واستيعاب الطلاب لما تلقوه من حصيلة علمية عن بعد!".

التعليم عن بعد والتعليم الحضوري

وينهي الكاتب قائلاً: "لذلك من المهم معرفة الانعكاسات المحتملة لتأثير هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية على المراحل التعليمية القادمة وإيجاد حلقة وصل تساهم في الربط بين مرحلتي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري عند استئنافه حتى لا يشعر هذا الجيل بهوة تعيق مسيرته التعليمية!".