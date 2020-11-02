يربط المطار بحي المنسك.. "تركي بن طلال" يستعرض مشروع ‏طريق "مرحبًا ألف"

اطلع على جدولة المشروع وأعماله فيما تعكف أمانة عسير على إنجاز ما تبقى منه

استعرض أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، المدة المتبقية من أعمال طريق "مرحبًا ألف"، الذي تعكف أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.

واطلع أمير منطقة عسير على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وما تم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ما قبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.

ويأتي مشروع طريق مرحبًا ألف، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، إذ انطلقت رؤية المشروع في يناير من العام الماضي بتوجيه وإشراف الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير المنطقة من خلال ورشة عمل حضرها مديرو الإدارات الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني، وذلك لخلق نماذج وقدوات يُحتذى بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة.