العدالة في الصدارة .. الفيحاء يتغلب على الثقبة .. واليوم تُقام 3 مباريات

في افتتاح مباريات الجولة 4 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الفيحاء على مضيفه الثقبة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في افتتاح الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز يصبح الفيحاء بالمركز الثالث بـ 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الثقبة عند نقطة واحدة في المركز 17.

وحقق فريق العدالة فوزًا على ضيفه الطائي بنتيجة 3-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء من الجولة ذاتها، ليقفز بذلك للمركز الأول بـ 10 نقاط، فيما بقي الطائي على رصيده السابق دون نقاط بالمركز الـ 20 والأخير.



وتستكمل اليوم الاثنين باقي مباريات الجولة بـ 3 لقاءات، حيث يستضيف الحزم فريق أحد على ملعبه بالرس، وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يحل نجران ضيفًا على الساحل، ويقابل الجيل فريق الشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.



