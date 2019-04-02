ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الأرجنتين

استعرض معه أوجه التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماوريسيو ماكري؛ رئيس جمهورية الأرجنتين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأرجنتين وفرص تعزيزها.

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02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 10:25 AM

استعرض معه أوجه التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الأرجنتين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماوريسيو ماكري؛ رئيس جمهورية الأرجنتين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأرجنتين وفرص تعزيزها.

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