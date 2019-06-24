وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة

كان في استقباله بالمطار"إبراهيم العساف"

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 12:09 PM

كان في استقباله بالمطار"إبراهيم العساف"

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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