وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة

كان في استقباله بالمطار"إبراهيم العساف"

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.