أندية الدوري الإنكليزي تؤكّد التزامها باستكمال الموسم

شدّدت على أن سلامة اللاعبين أولوية

ذكرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة؛ أنها تهدف لاستكمال كافة المسابقات بعد اجتماعٍ مع الأطراف المعنية، ولكن إضافة موعد نهائي لإنهاء الموسم ستكون مؤقّتة، بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا".

وقال متحدث باسم الدوري الإنكليزي الممتاز: "ندرك تمامًا الحزن الذي يتسبّب به وباء "كوفيد-19"، أفكارنا مع جميع هؤلاء الذين تأذوا منه".

وأضاف: "نعمل على سيناريوهات معقّدة مع مختلف شركائنا، وبينهم شبكات النقل التلفزيوني، وهدفنا أن نكون في وضع نستطيع فيه أن نلعب بأمان بمساندةٍ كليّة من الحكومة".

وتابع: "صحة وسلامة اللاعبين، والمدربين والعاملين في النادي؛ هي أولوية بالنسبة إلينا، وسيعاود الدوري نشاطه فقط عندما تسمح الأجهزة الطبية بذلك".

وختم حديثه بالقول: "لا يزال هدفنا إنهاء الموسم، لكن في الوقت الحالي، فإنّ جميع التواريخ هي تقديرية في الوقت الذي يتفشّى فيه فيروس كورونا".

وتوقفت مباريات كرة القدم في إنكلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف مارس الماضي، مع تصدر ليفربول بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وأوصت السلطات البريطانية بالتزام الحجر الصحي، على الأقل حتى السابع من مايو، وبالتالي تأمل السلطات الكروية في تحسُّن الأوضاع الصحية خلال هذه الفترة؛ أملًا في معاودة النشاط.