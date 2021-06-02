الأمن البيئي يضبط 46 مواطنًا لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية

بحوزتهم أكثر من 47 مترًا مكعبًا.. والإجراءات النظامية طُبّقت بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 46 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 47 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 01:16 PM

بحوزتهم أكثر من 47 مترًا مكعبًا.. والإجراءات النظامية طُبّقت بحقهم

الأمن البيئي يضبط 46 مواطنًا لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 46 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 47 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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القوات الخاصة للأمن البيئي

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