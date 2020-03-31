11 مليون ريال من "سبيماكو الدوائية" لتعزيز الجهود الصحية

سعياً لجهود حكومة خادم الحرمين في مواجهة فيروس "كورونا"

في إطار مساعيها في التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة لمواجهة وباء كورونا، خصصت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو دعماً بمنتجاتها الدوائية بقيمة 11 مليون ريال.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس أن سبيماكو – الدوائية تعمل وفق منظومة متجانسة من الإنتاجية في مساراتها الاستثمارية والإنسانية، مؤكداً أن واجبها المجتمعي يحتم عليها في مثل هذه الظروف التحلي بتقديم المساندة الفاعلة مع الجهات الحكومية وفي طليعتها وزارة الصحة وكافة قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لبذل جميع ما يمكن تقديمه من مؤازرة ودعم في مواجهة الجائحة، والإسهام في الحد من انتشارها.



مؤكداً أن ما قدمته الشركة يأتي في إطار مفهوم إنقاذ الإنسانية التي تضمنها خطاب خادم الحرمين الشريفين، ويلبي ما تسعى إليه الرؤية الطموحة لولي عهده الكريم الأمير محمد بن سلمان لإيجاد مجتمع صحي متعافٍ وسليم.



مثمناً معاليه جهود خادم الحرمين الشريفين المشرفة، والتي جعلت من المملكة إحدى الدول المتصدرة لجهود مواجهة الوباء العالمي من خلال خطواته الحثيثة أيده الله.