تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.