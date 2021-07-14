تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 10:49 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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