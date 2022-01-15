"الصحة": تسجيل 5281 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2996 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 يناير 2022، تسجيل 5281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 609953 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2996 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 561542 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8905 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 310 حالة.