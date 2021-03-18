فرض حجر صحي على باريس ومناطق أخرى لمدة شهر

تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا خلال يوم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الخميس)، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.

وأصدر "كاستكس" قراره في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا، التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 10:27 PM

تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا خلال يوم

فرض حجر صحي على باريس ومناطق أخرى لمدة شهر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الخميس)، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.

وأصدر "كاستكس" قراره في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا، التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

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