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تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا خلال يوم

فرض حجر صحي على باريس ومناطق أخرى لمدة شهر

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم (الخميس)، فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتباراً من الجمعة.



وأصدر "كاستكس" قراره في محاولة وضع حدّ للموجة الثالثة من وباء كورونا، التي تضرب خصوصاً باريس، حيث تم تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في فرنسا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".