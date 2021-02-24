الشيخ علي باشا الجربا في ذمة الله

نعى الشيخ عبدالله علي باشا العاصي الجربا والده الشيخ "علي الباشا" الذي انتقل إلى رحمة الله صباح يوم أمس الثلاثاء، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، وتماشيًا مع قرارات الدولة؛ سيتم استقبال التعازي عبر الاتصال الهاتفي بمدينة الرياض.

إدارة "سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للشيخ عبدالله الجربا وكافة أسرته، كما تسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.

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24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442 10:06 AM

الشيخ علي باشا الجربا في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نعى الشيخ عبدالله علي باشا العاصي الجربا والده الشيخ "علي الباشا" الذي انتقل إلى رحمة الله صباح يوم أمس الثلاثاء، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، وتماشيًا مع قرارات الدولة؛ سيتم استقبال التعازي عبر الاتصال الهاتفي بمدينة الرياض.

إدارة "سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للشيخ عبدالله الجربا وكافة أسرته، كما تسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.

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