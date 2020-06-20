





7

قال: قادر على الدفاع عن أمننا القومي داخل وخارج حدود الوطن

"السيسي" من على حدود ليبيا: الجيش المصري يحمي ولا يهدد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود.

جاء ذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية على الحدود مع ليبيا، وفق "روسيا اليوم".

وكان برفقته القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة لكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.