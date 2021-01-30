لبنان .. لقاحات "كورونا" تصل في فبراير

"فايزر" بمنتصفه و"أسترازينيكا" في آخره

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أن الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد، ستصل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل.



وذكر "حسن" في تغريدة على "تويتر" أنه بعد تأكيد شركة فايزر بدء تسليم اللقاح منتصف فبراير المقبل.



وأضاف أن منصة "كوفاكس" أبلغت لبنان رسمياً بوصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا في الأسبوع الأخير من فبراير.