"الخضيري" عن تغريدة "أغراض البقالة" و"كورونا": ناقصة وحذفتها

قال: البلاستيك مثل الأسطح الأخرى قد ينتقل الفيروس من خلاله

أكد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات عن تغريدة بخصوص تغريدة تتعلق بعدم تسجيل حالة إصابة بـ"كورونا"؛ بسبب "أغراض البقالة"، أو بسبب ملامسة أكياس البقالة أو معلباتها، نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" ‏@DrAlkhodairy أنها ناقصة المعلومات، موضحاً أن "البلاستيك مثل الأسطح الأخرى قد ينقل الفيروس في حال سقط عليه رذاذ المصاب أو عطس عليه، وأكد على التعامل مع أكياس البقالة والأغراض التي لامسها آخرون، على أنها قد تنقل الفيروس، وذلك برمي الأكياس وغسل اليدين.

وأعاد "الخضيري" نشر التغريدة الصحيحة قائلاً: "‏هذه التغريدة حذفتها؛ لأن المعلومة ناقصة وغير صحيحة، لذا يرجى عدم تداولها، والبلاستيك مثل الأسطح الأخرى قد ينقل الفيروس في حال سقط عليه رذاذ المصاب، أو عطس عليه مصاب، لذا ينبغي التعامل مع أكياس البقالة والأغراض التي لامسها آخرون على أنها قد تنقل الفيروس، لذا ترمي الأكياس وتغسل يديك".

وقد جدد "الخضيري" تحت وسم #الزم_بيتك التأكيد على أن "أفضل طريقة للوقاية من "كورونا" هي البقاء في منزلك، وتحتاط عند استلام أي أغراض من خارج المنزل بالتخلص من الأكياس، ثم غسل يديك بالماء والصابون قبل أن تلامس عينيك وفمك وأنفك، وعدم ملامسة أي شيء يشتبه بأن رذاذ مصاب انتقل إليه، إلا بعد مسحه بمنشفة مبللة بماء وصابون قبل إدخاله للبيت".

وكانت التغريدة الخاطئة التي حذفها "الخضيري" تضمنت معلومات ناقصة وغير صحيحة؛ إذ أشارت إلى أنه لم تسجل حالة إصابة بـ"كورونا" بسبب أغراض البقالة أو بسبب ملامسة أكياس البقالة أو معلباتها، مشيراً إلى أنه لا توجد أي بحث علمي يثبت ذلك، ولا حالة أكدت أن هذا سبب الإصابة!