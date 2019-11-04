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قالت: اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية القادم

"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية جديدة على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.



وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.