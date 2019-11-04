"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية  جديدة على معظم المناطق

قالت: اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية القادم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.

وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

الأرصاد حالة مطرية الطقس

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04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 02:19 PM

قالت: اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية القادم

"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية  جديدة على معظم المناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.

وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

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