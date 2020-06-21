تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.