تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 10:44 AM

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة

تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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