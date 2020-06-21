تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة
سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.