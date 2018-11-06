"السهيمي "يكرم عدداً من رجال دوريات العاصمة المقدسة

قام مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد/ محمد بن سعد السهيمي بتسليم عدد من الأفراد شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء/ عيد بن سعد العتيبي، وذلك نظير ما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني بحضور مدير شعبة التموين بدوريات العاصمة المقدسة النقيب / عبدالله السلومي.

كما نقل السهيمي "تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن للأفراد المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنياً لهم ولزملائهم دوام التوفيق.

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06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 09:21 PM

"السهيمي "يكرم عدداً من رجال دوريات العاصمة المقدسة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قام مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد/ محمد بن سعد السهيمي بتسليم عدد من الأفراد شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء/ عيد بن سعد العتيبي، وذلك نظير ما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني بحضور مدير شعبة التموين بدوريات العاصمة المقدسة النقيب / عبدالله السلومي.

كما نقل السهيمي "تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن للأفراد المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنياً لهم ولزملائهم دوام التوفيق.

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