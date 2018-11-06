"السهيمي "يكرم عدداً من رجال دوريات العاصمة المقدسة

قام مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد/ محمد بن سعد السهيمي بتسليم عدد من الأفراد شهادات شكر وتقدير مقدمة من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء/ عيد بن سعد العتيبي، وذلك نظير ما قدموه من جهود مخلصة في عملهم الميداني بحضور مدير شعبة التموين بدوريات العاصمة المقدسة النقيب / عبدالله السلومي.

كما نقل السهيمي "تحيات مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن للأفراد المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنياً لهم ولزملائهم دوام التوفيق.