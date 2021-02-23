مركز لقاحات "كورونا" بحائل يواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"

الأولوية ‏في الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.

وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.