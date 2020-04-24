السلفادور: اشتباه في كورونا بـ "الغرفة الزرقاء" يخلي البرلمان

تغريدة الرئيس أثارت "جواً من التوتر"

أنهى البرلمان في السلفادور جلسته مساء الخميس، فجأة، بعد الإعلان عن الاشتباه في وجود إصابة بـ "كوفيد-19" في المبنى الذي أُخلي بسرعة، طبقاً لـ "أ.ف.ب".

الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة؛ كتب عبر "تويتر"، يقول إن "فريق مكافحة الأوبئة في السلفادور كشف عن شكوك كبيرة في وجود حالة (كوفيد-19) في الغرفة الزرقاء في البرلمان".

وأضاف: "نوصي باختتام الجلسة والحجر الذاتي لجميع النواب والموظفين في أثناء عملنا؛ للتأكّد من صحة وجود إصابات والأشخاص المحيطين بها".

جاءت هذه الرسالة بعدما عانت النائبة اليسارية يانسي أوربينا؛ نوبة شديدة من السعال في أثناء التحدث في الجلسة العامة.

وبدأ نواب على الفور إخلاء المبنى.. كما قرّر أكثر من نصف النواب؛ البالغ عددهم 84 الانسحاب؛ ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة، ودعوة النواب إلى الاجتماع من جديد صباح الجمعة.

وأعربت نائبة يسارية أخرى هي نيديا دياز؛ عن أسفها؛ لأن تغريدة الرئيس أثارت "جواً من التوتر".