"كورونا" يصيب أكثر من 60 ألف أمريكي و30 ألف فرنسي في 24 ساعة

بلغت الإصابات الجديدة في تونس 301 حالة و246 بالمغرب

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 60.558 إصابة مؤكدة و777 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، شارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 29.613.017 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 539.038 وفاة.

وفي فرنسا سجلت الوكالة الوطنية للصحة 30.581 إصابة جديدة بالفيروس و138 حالة وفاة. وأشارت في بيان لها الأحد إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.282.603 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 92.305 وفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 246 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 491709 حالات. وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 8767، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 479252.

وفي تونس ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 301 إصابة جديدة و20 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 24577 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8546 وفاة.