"سكة حديد الحجاز" تتزين بـ"الصوت والضوء" احتفالاً بتسجيل "الخط العربي" في اليونسكو

تستمر أسبوعاً من السادسة مساءً حتى منتصف الليل

نظَّمت هيئة التراث، مساء أمس، عروض الصوت والضوء على واجهة محطة سكة حديد الحجاز بمنطقة المدينة المنورة، احتفاءً بتسجيل فنون الخط العربي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏"اليونسكو"، وذلك بمبادرة وقيادة المملكة بالتعاون مع 15 دولةٍ عربية.

وأوضحت الهيئة أن الاحتفالية تبرز قيمة الخط العربي وما يملكه من إرثٍ تاريخي، ورمزية للهوية العربية، وتستمر لمدة أسبوع من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.