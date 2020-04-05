تفاصيل فيديو إركاب عامل محطة وقود بالقوة الجبرية.. سرقة مبلغ مالي وجوّال

البحث الجنائي نجح في التوصل إلى معلومات المتهمين الثلاثة.. ارتكبوا جريمتين

كشفت مصادر لـ"سبق"، تفاصيل مقطع فيديو متداول في محافظة بيش؛ ظهر فيه شاب يدفع عاملاً بمحطة وقود إلى داخل مركبة بالقوة والهروب به قبل يومين.

تفصيلاً؛ قالت المصادر إن المتهمين عددهم ثلاثة أشخاص أقدموا على جريمتين، وكانت الثانية قد ظهرت في مقطع الفيديو المتداول وتمثلت في سرقة هاتف جوّال ومبلغ مالي من مقيم يعمل بمحطة وقود.

ووفقاً للمعلومات، فإن العامل حاول الفرار منهم بعد مسافة قصيرة من موقع عمله، وتمكّن من الهرب من السيارة وهي تسير مما عرّضه لإصابات طفيفة وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة واُتخذت الإجراءات على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن البحث الجنائي نجح في التوصل إلى معلومات المتهمين الثلاثة ومواقعهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله على نطاق واسع اليومين الماضيين؛ ظهرت فيه عملية إركاب عامل يعمل بمحطة وقود بالقوة الجبرية والهرب به، فيما نجح البحث الجنائي في كشف مُلابسات الجريمة.