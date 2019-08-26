"تعليم جازان" ينتهي من توزيع المقررات الدراسية الجديدة على مدارس المنطقة

"أبوهادي" يتفقد المستودعات المركزية ويشكر منسوبيها على جهودهم

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان توزيع المقررات الدراسية الجديدة على جميع المدارس "بنين وبنات" بكافة محافظات المنطقة، وذلك ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي 1440 - 1441هـ.

‫وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي المستودعات المركزية، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين فيها على جهودهم في إيصال المقررات للمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

وشدد "أبوهادي" على حرص الإدارة على توفير جميع المتطلبات داخل المدارس لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي وتحقيق الاستفادة الكاملة من كافة الأيام الدراسية، مضيفاً أن الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من الدولة -حفظها الله- يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة للعمل على أن تكون الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات ذات جودة عالية، متمنياً للجميع عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً.

‫فيما أوضح مدير المستودعات الأستاذ علي مجممي أن ترحيل المقررات سار وفق خطة زمنية وذلك منذ وصولها للمستودعات المركزية ثم ترحيلها للمكاتب ومن ثم نقلها للمدارس، مشيداً بالتعاون الكبير والتنسيق العالي بين كافة منسوبي المستودعات والمكاتب والمدارس لضمان وصول المقررات بشكل مبكر، مقدماً الشكر للمدير العام للتعليم على متابعته وحرصه على وصول المقررات للمدارس دون تأخير ودعمه لمنسوبي المستودعات والمكاتب وتوجيهه بتسهيل جميع الإجراءات متمنياً للجميع التوفيق.