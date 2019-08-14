بعد إصراره على العمل في الحج رغم مرضه.. وزير الصحة يُكَرّم "الشريف"

عبّر عن شكره لـ"الربيعة" على هذه اللفتة وقال: خدمة ضيوف الرحمن شرف

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير مكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، سلمان بن سليم الشريف؛ وذلك عرفانًا بجهوده المبذولة في موسم حج هذا العام 1440 برغم الوعكة الصحية التي ألمت به قبيل الحج وإصراره على العمل خلال الموسم.

وعبّر "الشريف" عن عظيم شكره وامتنانه لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، على هذا التكريم واللفتة الجميلة له في موسم الحج؛ مضيفًا أن شرف خدمة ضيوف الرحمن وحده تكريم وفخر يتنافس عليه أبناء هذا الوطن الغالي في كل عام.