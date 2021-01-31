"كورونا" في الولايات المتحدة.. 141,559 إصابة و2,884 وفاة جديدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 141,559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و2,884 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 25,921,703 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 438,035 حالةً.

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31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 11:34 PM

"كورونا" في الولايات المتحدة.. 141,559 إصابة و2,884 وفاة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 141,559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و2,884 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 25,921,703 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 438,035 حالةً.

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