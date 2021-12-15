النادي الأدبي بحائل ينظم ندوة "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية"

يُنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل، مساء الأحد المُقبل، ١٤٤٣/٥/١٥هـ، ندوة بعنوان: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

يأتي ذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية"، يقدمها: "البروفيسور أحمد شتيوي، والدكتور محمد الشهري، والدكتور عبد الهادي أحمد سيد، والدكتور أمين عثمان"، ويديرها خالد العبيد.

وأوضح عضو النادي رشيد الصقري، أن هذه الندوة تأتي لمواكبة النادي لجميع المناسبات والأحداث الثقافية، ضمن أهداف ورسالة النادي نحو الاهتمام باللغة العربية ونشر الثقافة والأدب في المجتمع.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للغة العربية ما هو إلا تذكير بمكانة اللغة العربية وتنوع ألفاظها واستيعابها لكل الأوصاف والمصطلحات.