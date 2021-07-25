أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس

لمسابقة 61 كجم.. بعد أن أنهى منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة

أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم.

وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله".

كانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129".